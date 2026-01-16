美台關稅敲定 大發廠商鬆口氣說看股價就知道

美台關稅敲定，大發產業園區廠家可望樂觀看待。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美台關稅敲定，雙方政府召開記者會公布相關內容，國內受影響產業彷彿鬆了一口氣，高雄大發產業園區廠商說，「看這幾天股價就知道」。中鋼表示，受美國232條款影響，鋼材維持50%不變。

根據公布內容，台灣爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇，不過中鋼鋼材受232條款影響，自2018年起，鋼鐵產品被課徵25%的國家安全關稅，部分衍生品甚至提高到50%，這部分與後來課徵的對等關稅分開計算。中鋼表示，鋼材直接出口美國仍是232原本的50%。

請繼續往下閱讀...

大發產業園區廠商多達600餘家，不乏產品輸美廠商，大發服務中心主任黃宇斌表示，工業區廠家以基本金屬製品、鋼材及傳統產業為主，全球關稅大戰期間，廠區內沒有放無薪假或大幅減產情況，如今關稅底定，去除了不確定因子，相信廠商會正面看待。

大發廠商協進會理事長劉正光表示，232條款對區內廠家影響較大，下周將訪視廠家了解後續狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法