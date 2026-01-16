台美關稅結果出爐 經長龔明鑫以8個字形容

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判結果出爐，經濟部長龔明鑫今（16日）上午緊急對外說明。他以「撥雲見日、剝繭而出」8字形容此刻心情，經濟部立場關切四大面向，包括傳產稅率與日韓拉齊且較過去縮短，獲得公平立足點，而隨232關稅取得最優惠待遇，ICT產業可維持零關稅，透過半導體投資，台灣與美國形成戰略夥伴，台灣會是全球最重要的AI生產國、美國則是AI應用與中心，且雙向投資更是擴大半導體外產業合作，達到台美非常雙贏。

龔明鑫一開始說，自己的心情「撥雲見日、剝繭而出」，他表自己清晨四點起床後，就和工具機公會理事長陳柏佳（陳紳騰）聯繫，對方告訴他，感謝政府，「談得不錯、給很大幫忙」，因為工具機公會只要希望，「有一個相同的立足點、我們就不怕」，也看到今天股市反應不錯，表示投資人與產業對談判結果態度正向樂觀。

龔明鑫提到，對經濟部而言有四大面向關切。首先是他念茲在茲的中小企業、傳統產業，希望幫助廠商走出困境。他說明，美韓過去因自由貿易協定FTA，韓國輸美工具機為零關稅，台灣則要4%，此次談判是拉齊日韓稅率15%，對台灣反而取得相同立足點。

龔明鑫也強調，企業此時需要轉型，經濟部也已安排近期前往中南部再與產業座談，深度了解產業想法，給予升級轉型、金融支持，他強調，（關稅）「條件好的時候，政府更會加碼」。

他強調，ICT是重要輸美產業，2024年就佔輸美比重高達8成，原本IT協定可享零關稅，但受到232條款調查可能課徵高關稅影響，浮動的心情也隨關稅底定，目前來看ICT產業都是豁免的零關稅。

至於2500億美元企業自主投資，會以半導體為主，不過，經濟部估算，五奈米以下先進製程，2030年時，台美比中約85%、15%，2036年則是80%、20%，台灣仍是全球最重要的AI半導體生產國，美國則是AI應用國，台美形成戰略夥伴。

最後，雙向投資方面，美國企業來台會加強五大信賴產業與生技業、軍工產業等，龔明鑫也提到，台灣在半導體晶片代工是全球第一，但在記憶體、材料等美國相對強盛，可以補足台灣所需，完整生態體系，盼合作擴及無人機、機器人、量子科技等領域，他強調，這會是台美「非常雙贏」的發展。

