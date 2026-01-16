台美關稅細節！美商務部長盧特尼克完整專訪1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台關稅達成最終協議，關稅降至15％，232條款不再「疊加」，但作為交換，台灣半導體科技業者直接投資與政府信用保證合計5000億美元。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受《CNBC》專訪，也完整談到與台灣的談判，以及台積電與台灣半導體供應鏈。

盧特尼克談台灣交易

根據台美貿易協議的內容，台灣的半導體與科技公司將在美國投資至少2500億美元，以建置產能，台灣政府另將為這些企業提供2500億美元的信用擔保，使總投資額達到5000億美元。而作為交換，美國將把對台灣實施的「對等」關稅上限從20%下調至15%，並承諾對學名藥、其原料、飛機零組件以及部分天然資源實施零對等關稅。

盧特尼克談台積電與供應鏈

盧特尼克接受《CNBC》專訪，表示，台積電已在亞利桑那州購地，並可能在此次協議架構下進一步擴大當地投資，「他們剛在既有土地旁買下數百英畝的土地」，「我會讓他們完成董事會程序，給他們一些時間。」

盧特尼克還說，台灣方面主要做出兩項承諾，其中2500億美元直接來自企業投資，另有2500億美元由政府提供，作為協助中小型企業赴美設廠、並一併帶動整體供應鏈轉移到美國。「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力上實現自給自足。這正是川普說過他要做的事情，而他現在正在實踐。2500億（美元）加上2500億（美元），這就是川普運作的規模。」

而當主持人問到是否預期還會有其他投資嗎？盧特尼克回答，美方已給予台灣1000億美元的抵免額，因為台積電在2025年與川普政府合作投入1000億美元，這1000億美元計入2500億美元之中。

他表示，預期台積電的投資規模將會「巨大、更龐大」，並指出已有報導稱台積電在美國的規模可能會翻倍，但「這是台積電的部分，我們還有半導體供應鏈的其餘部分」。

盧特尼克隨後表示，除了台積電以外，所有相關零組件與配套產業都必須進駐美國，未來將有數百家公司落腳美國，並興建大型半導體工業園區。他說：「我們要把半導體帶回美國。這正是這項計畫的意義所在，這5000億美元是一筆頭期款，用來把半導體帶回美國。」

主持人隨後追問，美方不僅獲得台積電及其相關企業、以及台灣政府所承諾的半導體投資，且投資布局將橫跨全美；相對地，台灣輸美關稅由20%降至15%，部分品項如飛機零件或部分學名藥甚至可享零關稅待遇，「這是否就是台灣將獲得、並希望在國內宣傳的『贏面』？」

對此，盧特尼克回答，這項協議涵蓋多個層面，包括整體關稅由20%降至15%，學名藥、飛機零件等特定品項享有免關稅待遇，「我們對這些項目非常通融，因為我們希望這些東西能免關稅進口；此外，對於我們本地不生產、且在一定程度上需要進口的天然資源，也不會徵收關稅。」

盧特尼克又再度提到半導體議題，「規則是，如果他們承諾在美國建廠，就可以在建廠期間免關稅進口半導體，這是專門給他們的待遇。只要商務部批准他們的計畫，他們就可以在美國建設期間，進口相當於其建廠產能2.5倍數量的半導體，也就是說，如果他們預計在美國生產100萬片晶圓，就可以在建設期間進口250萬片晶圓。」

他說：「目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國美國本土。這就是目標。在川普總統任期內，這件事現在正全面啟動中，就是現在。我們即將動工，將在這裡建設。這些人已經承諾，要努力建立這套完整的基礎設施。」但盧特尼克也說，若不在美國本土生產，關稅可能高達100%。

盧特尼克再談台灣關稅談

主持人又追問，這是否意味著談判桌上「拿的是大棒，而非胡蘿蔔」，並指出盧特尼克才剛結束台美談判，詢問台灣方面是否在協商過程中正面承認、並與美方討論過中國帶來的安全與供應鏈風險，同時指出：「鑑於中國在各地採取的一些侵略性策略，讓台灣半導體產業不再高度集中，對各方都有助益。」

盧特尼克對此表示，「沒錯，他們（台灣）需要讓我們的總統滿意」，因為川普是「保護他們國家的關鍵，所以他們需要讓他滿意。你問他們為什麼會這樣做？這是一項在美國本土生產的巨大承諾，而答案就是，因為川普對保護他們至關重要，所以他們想讓我們的總統滿意。」

他表示，台灣方面希望雙方關係「保持非常正面的狀態」，這項將產業帶回本土的承諾是出於國家安全考量，「我們需要半導體，我們需要台灣來美製造。我們不能依賴一個距離我們9000英里遠的國家，讓他們運送對國家安全如此重要的產品給我們，所以我們要把半導體帶回美國，這是川普承諾過的事，也是我們現在全力要兌現的目標。」

盧特尼克談與台灣關稅談判，中國反應

主持人再問，這項和台灣達成的貿易協議，以及日前川普宣布將對伊朗貿易夥伴課徵25%次級關稅，是否會激怒中國，而美國會如何回應？

盧特尼克表示，和台灣的貿易協議是川普兌現將半導體產業帶回美國的承諾，也是為美國帶來數千個絕佳的工作機會，也為了國家的安全，並非針對中國。他說：「川普和習近平主席有非常強健的私人情誼。他（川普）是推動美中關係的關鍵，一切都掌控在川普手上，他比世界上所有人都知道該打哪張牌。（美台貿易協議）對美國來說非常重要，我們必須把晶片帶回美國製造。」

盧特尼克還說，川普今年4月赴中國訪問的行程安排不變，「還在進行中，而我們對接下來兩位領袖見面討論的安排感到興奮」。他再次重申：「他們的關係非常棒。他們兩人會講電話，確保彼此理解對方，而結果非常棒。」

