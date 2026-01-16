史上最棒的包包！UNIQLO「1500」日圓單肩包賣翻了 被譽為「千禧世代的鉑金包」

UNIQLO「1500」日圓單肩包賣翻了，被譽為「千禧世代的鉑金包」。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛，而這款售價1500日圓的單肩包（ラウンドミニショルダーバッグ），不僅時尚，超大容量，更在海外引起了巨大轟動，被譽為「千禧世代的鉑金包」，網友好評如潮，大讚稱「像哆啦A夢的口袋，能稱下所需物品」、「旅行好伴侶」、「外觀不會顯得太運動，可以背著它去任何地方。真是買對了」、「史上最棒的包包」。

日媒報導，優衣庫這款圓形迷你單肩包，已成為他們最暢銷的包款之一，它是１款輕便的包款袋，其月牙形設計完美貼合身形。雖然外觀小巧，但寬大的側邊設計提供了充足的收納空間，輕鬆容納智慧型手機、長錢包、500毫升水瓶，甚至一把折疊傘。

且布料表面具有防水功能，可抵禦小雨，即使收納後也能保持形狀，滾邊設計更添美感，其用途廣泛，從日常使用到旅行備用包都能輕鬆勝任。

「它看起來很小巧，但出乎意料的是，它能裝下我需要的所有東西。它看起來就像哆啦A夢的口袋。」、「我買它是為了出國旅行，因為它貼合身形，讓我感覺很安全，而且取出護照也很方便」。、「它的尺寸非常合適，使用方便，而且外形也很時尚！」、「我每天都背著它，它也是一個很棒的旅行包！唯一的缺點？它太可愛了，我經常在街上看到別人背著同樣的包。」、「它能裝下基本必需品，可以斜挎，而且還防盜，所以旅途中非常實用。旅行結束後，她上班也用它。性價比很高，難怪這麼受歡迎。」

