美車進口台灣零關稅？鄭麗君埋伏筆：簽台美貿易協議時再報告

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，在台美關稅談判敲定後，外界關注未來是否降至零關稅。行政院副院長鄭麗君今日表示，有關於汽車的部分，接下來跟美國貿易代表署簽署台美貿易協議時，會再跟大家完整報告。

產業界人士普遍認為，為爭取台灣汽車零組件輸美更具競爭力的關稅條件，台灣可能拿出「開放美規車限額、比照歐規車安審」做為談判籌碼，並大幅調降美國製汽車的進口關稅。

鄭麗君今日在台美關稅談判成果報告記者會表示，已爭取赴美投資企業營運所需的原物料設備、零組件，可豁免對等關稅及232條款關稅，將可降低在美投資營運的成本。

鄭麗君指出，除磋商半導體及衍生品外，232條款其他調查項目也取得優惠，美方給與台灣汽車零組件、木材15%不疊加的關稅，航空零組件給予對等及232條款零關稅優惠。

針對美國進口車銷台是否降為零關稅？鄭麗君僅說，有關於汽車的部分，接下來跟美國貿易代表署簽署的時候，會再跟大家完整報告。

關於這次關稅談判，對半導體以外的台灣產業影響？鄭回應，有跟美方告知，協議必須送國會審議，我們會提供完整的影響評估，這次磋商當中有爭取對等關稅的最惠待遇及232條款最惠待遇，相當程度減緩產業的衝擊。

鄭麗君提及，期待在供應鏈的磋商中，開啟台灣產業的全球佈局，走向互利共贏的夥伴，會在台美貿易協定簽署後向國人說明，政府也會在後關稅時代對產業提供支持。

台美貿易協定是否要開放台灣市場？鄭麗君則重申，與美國貿易代表署簽署台美貿易協議，再完整向國人報告。

針對台美貿易協議與「台美21世紀貿易倡議」有何不同？行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，有擴大到農業、勞動、環境保護等議題，相較於台美「台美21世紀貿易倡議」，這次是全面性的。

