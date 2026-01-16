VASP公司跨鏈科技獲合庫注資 攻企業跨境金流應用

跨鏈科技舉辦記者會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土虛擬資產（VASP）跨服務公司跨鏈科技因法遵完備、前景也看佳，獲得合庫創投注資。該公司指出，在經過金管會評選後，公司成為全台9家合規VASP業者中，少數同時取得4項營業許可的公司，未來將持續協助企業將比特幣與穩定幣導入跨境金流應用場景。

跨鏈科技指出，近年政府持續強化對虛擬資產的監管。央行日前與金管會共同指出，虛擬資產屬於高度投機性虛擬商品，因其具備匿名性、易於跨境流通及去中心化等特性，各國對於虛擬資產跨境交易均加強監理。我國亦正式將「虛擬資產平台及交易業務」納入洗錢防制法規範，全面提高產業合規標準。

跨鏈科技作為法遵能力、資安、技術整合的佈局與實力完備，將以「合規、安全、技術創新」為核心，協助企業在符合法規前提下，將比特幣與穩定幣導入跨境金流、資金調度與企業財務管理場景中，實質改善傳統跨境交易成本高、速度慢、透明度不足等長期痛點，讓區塊鏈金融真正服務實體經濟。

觀察國際趨勢，歐美先進國家以及多家美國上市櫃公司，已陸續將比特幣納入國家或企業的制度性儲備資產。未來，國家與企業間的競爭，不再僅止於黃金與國債的持有量，更將延伸至比特幣等數位資產的管理能力與制度成熟度。

跨鏈科技指出，台灣若要在全球數位金融浪潮中保持競爭力，勢必要及早布局合規且可落地的虛擬資產應用生態。跨鏈科技將以合規、安全與技術創新為基礎，協助企業導入比特幣及穩定幣的應用環境，讓區塊鏈金融真正服務實體經濟，為台灣創造新的金融競爭力。

