美對台關稅15％不疊加 紡織專家：產業重返與日韓平行的起跑點

紡織專家表示，關稅談判結果讓產業再次回到與日韓並行的起跑點，對於直接輸美的台灣紡織品而言是一大利多。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判正式結束，雙方協議關稅降至15％且不疊加，紡織專家表示，這次談判台灣確實獲得「最優惠國待遇」，關鍵的「不疊加」條件，也讓產業再次回到與日韓並行的起跑點，對於直接輸美的台灣紡織品而言，絕對是一大利多。

紡織專家扛布者-為紡織而活的男子今（16）日在臉書撰文表示，過去紡織多數產品即使是在WTO（世界貿易組織）框架下，輸出到海外仍有關稅的存在。例如，上膠布料到美國要付7％，其他化纖布料可能要付到15％左右，相較於有和美國簽署FTA（自由貿易協定）的南韓則是0關稅。

文中指出，如果對等關稅疊加上去，台灣出口稅率可能飆升到30％以上，這點確實讓報價趨於相當的劣勢。不過在對等關稅談判正式落幕後，確認對等關稅不疊加，也將使台韓兩國正式重回接近的起跑點上，對於直接輸美的台灣製紡織品來說，絕對是一大利多。

扛布者也提到，除了南韓之外，另一個最大同類型競爭者就是中國，在這波關稅談判後，不只有效的填補過往的劣勢，更是一舉創造了更大的優勢。中國目前除了25％的對等關稅，還要加上一些林林總總的懲罰性稅率，近期更因華府制裁伊朗的關係，所有對伊朗有鉅額貿易的國家，也會再多徵收25％的關稅，這些數字加總起來，就算中國勞工、庫存再便宜，這段價格的落差可能就不會如此巨大了。

扛布者補充，以產業面向來看，當美國政府已經用各種手段表明將與中國劃分界線時，企業主自然就不會想要再擴大中國的投資，且會搜尋中國以外的採購管道，對於台灣廠商來說，就是一個相當好的機會進軍、加碼投資美國市場。

扛布者指出，美國是台灣紡織業的第3大貿易夥伴，但直接輸美比例並不高，根據紡拓會所提供的數據，去年1到11月直接輸美金額約150億元，佔比約10％左右。美國這一兩年有落實美國製造的剛性需求出現，如果台商能發揮所長，例如提供這些成品廠所需要的產品，就是一種開發市場的機會，要知道這段過去都是中國布料的天下，現在可能出現空缺，對於這幾年壓力不小的紡織產業來說，的確是看見一道曙光。

最後扛布者表示，關稅談成後，下一步就是該重振產業的時候，而這個重振就是讓產業的供應鏈能夠再次完整的串起來，會是重中之重的關鍵。這一兩年在關稅、不確定性，以及中國庫存壓境下，台灣的紡織廠從上游到下游已經收掉不少間，現在當有機會下來，還是得有人、工廠去承接這些機會掉下來的大餅，對賴政府來說，下一步也該去思考怎樣拼湊回產業的完整性來迎接機會的到來。這不簡單，需要上下一同努力，才有逆轉的可能。

