螺絲扣件屬232條款 螺絲公會︰盼政府降稅緩衝擊

美台關稅敲定！但台灣螺絲扣件業仍適用232條款，關稅高達50%。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台美兩國對等關稅敲定15%，但台灣螺絲扣件業仍適用232條款，關稅一樣維持高達50%，台灣螺絲工業同業公會總幹事楊芳益說，目前全世界的鋼鐵業對美關稅都是50%，既然台灣沒有比他國享有優惠，就只能從高品質與差異化與國際展開競爭。

去年9月經濟部長龔明鑫南下高雄與業者座談，業者提出「對外如果無力改變，對內應加強協助」，希望政府能調降「營利事業所得稅」與產業共體時艱，會後經濟部雖然有給予業者相關補助措施，但畢竟無法改變大環境帶來的不景氣。

楊芳益指出，扣件產業屬於232條款，在對等關稅談妥之前就已經受到衝擊，關稅維持50%，但全世界的鋼鐵業也都面臨同樣的關稅，台灣業者要展現競爭力，除了高品質與差異化與國際展開競爭外，也希望政府能穩住台幣的滙率，如果台幣無法控制好再升值，業者從台灣出口到國外的產品價格會上升，增加在國外台灣產品的銷售難度，導致業績惡化或者台灣產品的國際競爭力降低。

