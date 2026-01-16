談妥與美對等關稅15％不疊加 蘭協：需中央協助盡速布局在美接力生產

若要保持我國蘭花在美國市場競爭力，蘭協認為擴大在美接力生產有必要性。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕行政院今（16日）公布對美關稅談判兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅，台灣農產品輸美品最大宗為蝴蝶蘭，台灣蘭協表示，美市場最大競爭對手加拿大、中南美洲生產的蝴蝶蘭輸美0關稅且日程短，若要鞏固台灣蘭花在美國市場競爭力，須政府協助盡速布局擴大在美生產。

隨美國政府於去年4月3日宣布將實施對等關稅，提供3個月寬限期，於去年8月初對台產品課徵20%疊加關稅，我方政府則持續談判，並於今天宣布取得兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅稅率，為最惠國待遇。

蘭協秘書長曾俊弼表示，因台灣蝴蝶蘭過去輸美0關稅，又加上台灣育種研發能力強勁，並有海運優勢等，取得在美國市場一定競爭力，隨美國開徵對等關稅，又加上荷蘭等我國蘭花主要在美競爭對手業者在加拿大、中南美洲等設置基地於當地生產，隨加拿大與中南美洲國家和美國簽署貿易協定，這些區域生產的蘭花可0關稅輸入美國，並且輸美運送天數都在3天內。

曾俊弼進一步指出，雖然目前我國產品取得輸美15%不疊加關稅，但相比最初0關稅，起步成本現仍高於加拿大、中南美洲，另過去我國的海運優勢，隨COVID-19疫情、烏俄戰爭、船運港口罷工等影響，蘭花種苗船期常從30天延長到40天，導致影響出貨品質等，「現在已經不是關稅問題，而是整體供應鏈發生變化，出現台灣蘭花優勢下降的風險。」

曾俊弼表示，許多蘭花業者也希望可去美國當地設廠接力生產，但也擔憂當地人力與營運成本大增，也直言時代在變，台灣蘭花雖有品種優勢，但經營模式絕對不能一成不變，中央願提供台糖在加州的生產基地讓台灣有意前往當地生產的蘭花業者在地接力，目前蘭協已成立公司，將提出計畫書以和台糖展開合作，也盼政府可協助台灣蝴蝶蘭業者轉型或擴大在美供應鏈。

農糧署表示，目前已在美國接力生產的我國蘭花面積約17公頃，台糖位於加州的蘭園5公頃生產基地若要重新啟用，考量必須切和我國業者需求，因此請蘭協統籌有意願赴美蘭花業者須提出經營方案，有經營方案後就可跟台糖簽署合作意願書。

依農業部統計，我國蝴蝶蘭去年出口產值約1.47億美元，輸美產值約5479萬美元，輸美產值相較上一年度減少約10%。

