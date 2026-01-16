輸美稅率遠低於中越泰 台灣鯛今年銷美榮景可期

美國是台灣鯛主要外銷市場。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕美台關稅達成最終協議，關稅降至15％且不「疊加」，而我國台灣鯛主要外銷到美國，但去年受中國吳郭魚低價傾銷影響，台灣鯛協會理事長郭建賢說，美國對中國吳郭魚關稅約50%，而東南亞競爭者印尼、泰國及越南約20%，相較之下台灣的關稅稅率具競爭力，今年銷量可望會有所提升。

我國農產品銷往美國的重點品項，去年與前一年度相比，台灣鯛維持平，而美國吳郭魚市場去年則出現中國傾銷情形。

郭建賢研判，中國因瞭解美國對其關稅稅率極高，因此想把池裡可銷售的吳郭魚盡快銷出，去年大量低價傾銷吳郭魚至美國，1公斤價格僅1.4美元，外銷到象牙海岸等國家更是賠錢銷售，且池邊價（盤商到魚池邊跟養殖漁民收購魚貨價格）「蓋牌」，讓人無法得知，但恐怕是不敷成本。

郭建賢說，今年中國吳郭魚「捲完」，預期放養量將會大減，僅剩內需市場，等到傾銷美國的庫存銷售完，台灣相較其他競爭國有關稅稅率優勢，台灣鯛今年外銷美國展望可期。

