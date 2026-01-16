維基加入AI大戰！與Meta、微軟等巨頭合作 協助訓練模型

維基百科週四（15日）宣佈，與多家巨頭合作，將協助科技公司訓練AI模型。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕維基百科（Wikipedia）週四（15日）宣佈，與包括微軟（Microsoft）、Meta、亞馬遜（Amazon）在內的多家科技巨頭建立合作關係，將協助科技公司訓練AI模型，這也象徵著這家非營利機構利用科技公司對自家內容依賴來獲利的行動邁出重要的一步。

綜合外媒報導，經營維基百科平台的非營利組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）表示，在過去1年裡，已與多家科技巨頭建立合作關係，除此之外，也和AI新創Perplexity和Mistral AI等公司簽署了合作協議。

維基百科的內容對於訓練AI模型而言相當重要，該平台擁有300多種語言撰寫的6500萬篇文章，將成為科技巨頭開發的生成式AI聊天機器人以及AI助手訓練資料的關鍵部分。然而，一些企業為了訓練AI，從維基百科上抓取大量免費的資訊，推高了這個非營利組織的伺服器需求，進而增加了其成本，因此引發了人們對於AI熱潮最終將由誰買單的疑問。

維基媒體基金會在2022年與Google簽約，讓這個科技巨頭成為首批客戶之一，並在去年宣佈與搜尋引擎 Ecosia 等規模較小的 AI 公司達成其他協議，這些協議將幫助維基百科將來自AI公司的大量流量變現。基金會指出，這些公司付費取得維基百科的內容，訪問量和速度都經過專門設計，以滿足他們的需求。

維基媒體企業（Wikimedia Enterprise）總裁貝克爾（Lane Becker）表示，維基百科是這些科技公司工作的重要組成部分，他們需要想辦法在經濟上提供支持。維基花了一些時間才弄清楚，如果要把這些公司從免費平台轉移到商業平台應該提供哪些合適的功能，但所有大型科技夥伴都清楚，他們有必要致力於維持維基百科的工作。

儘管AI訓練在其他地方引發關於版權和其他問題的法律糾紛，但維基百科創辦人威爾斯（Jimmy Wales）卻對此表示歡迎。威爾斯直言，自己個人非常高興AI模型能夠利用維基百科的資料進行訓練，因為這些資料是由人工整理的。該網站希望能與AI公司合作，而不是阻礙他們，隨後也補充，科技公司也應該分擔一部分成本，畢竟他們給維基造成了損失。

威爾斯提到，AI預計能改善維基百科未來的搜尋體驗，從傳統的關鍵字搜尋方式，進一步發展成更像聊天機器人的方式。可以想像未來用戶可以在維基百科的搜尋框提出問題，他會引用平台的內容來回答你，形式就像「這是你問題的答案，出自這篇文章，這是原文段落」，威爾斯認為這非常實用，因此未來也會朝這個方向發展。

