台積電報喜加上美台關稅拍板！新台幣一度升抵31.555元

台美關稅拍板激勵！新台幣一度升抵31.555元

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電法說會報喜，加上台美關稅拍板，成為全球首個232條款最優惠待遇國家，台積電、台股雙雙創新高，新台幣兌美元匯率升勢雖然不如台股，但也沒太漏氣，早盤最高升抵31.555元，午後關注外資動向。

台積電（2330）昨日法說會獲市場認同，在ADR大漲下，連動台股今日開高走高，大盤指數站上3萬1千點大關，外資回補，熱錢匯入下，亦推升新台幣匯價走高，不過美國昨日上週初領失業金人數意外下降，強化市場對於未來幾個月聯準會利率維持不變的預期，使美元居高，台幣升勢雖一度受到影響，但仍站穩31.5元價位。

主要亞幣中，日圓在官方口頭干預後反彈，目前維持在158兑1美元價位；韓元走勢震盪，週三被美國財長點名「過度貶值」下，匯價雖然一度回升，但今日早盤又貶回1474.55兑1美元，續在低檔徘徊。人民幣在中國人行宣布定向降息後雖一度拉回，但今日匯價表現仍然偏強，離岸價早盤最高觸及6.9606兑1美元。

