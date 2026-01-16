中國鐵了心封殺H200 謝金河：輝達面臨市場重新評價

美國商務部日前宣布，批准輝達在符合安全要求下，向中國出口其第二強大的人工智慧（AI）H200晶片，但後續卻傳出中國不允許輝達H200晶片進入中國。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部日前宣布，批准輝達在符合安全要求下，向中國出口其第二強大的人工智慧（AI）H200晶片，但後續卻傳出中國不允許輝達H200晶片進入中國。財信傳媒董事長謝金河發文指出，中國正使盡全力圍堵輝達，決意不再使用輝達高階晶片。謝金河分析，近幾個月中國全力在Ai應用使力，眾多的中國Ai企業在A股及香港上市，他喊話黃仁勳「要回到初心」，若是中國Ai追上美國，輝達的未來也面臨市場重新評價！

謝金河在臉書以「中國正使盡全力圍堵輝達」為題發文指出，去年底黃仁勳使盡全力說服川普對H200晶片出貨給中國解除禁令，但這幾天北京傳出禁止中國企業使用H200，這也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，輝達的股價在去年10月29日創下212.19美元，市值高達5.156兆後，逐漸後退，而且很可能被Google超車。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，中國吃了秤鉈鐵了心，決意不再使用輝達高階晶片，讓黃仁勳的中國夢面臨考驗！謝金河說，一直以來，他對黃仁勳來台穿皮衣，到中國換唐莊，充滿研究的興趣，也看出黃仁勳心中有中國夢。不過，中國似乎不領情！

謝金河分析，為了能達到晶片自主的目標，北京師法美國資本市場籌資壯大產業的模式，從寒武紀，摩爾線程，沐曦科技，到最近壁仞科技在香港掛牌，眾多的中國Ai企業在A股及香港上市，而且成為資金瘋狂追逐的目標，市值拉高，也厚植企業實力。

謝金河說明，像寒武紀從46.59漲到1595.88人民幣，市值達6000億人民幣。摩爾線程的張建中跟在黃仁勳身邊十幾年，這次把輝達的技術完全落實在中國。沐曦的陳維良也在AMD很長時間，如今都回來為中國國產Ai晶片使力。

謝金河指出，這幾個月，中國全力在Ai應用使力，智譜在香港上市，股價第1天就258港元，豪威，志易也到香港掛牌，接下來是百度分拆百度崑崙芯，阿里巴巴的千問逐漸發揮威力，股價正在翻轉中。

謝金河表示，輝達的股價暫時停下腳步，接下來黃仁勳要回到初心：像是23年在台大畢業典禮上致辭：「要跑快一點！讓對手追不上！」謝金河也直言，當他回首中國市場很大，中國Ai追上美國，輝達的未來也面臨市場重新評價！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法