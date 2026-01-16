台積電法說會有驚喜！陸行之「1句話」全說了

台積電董事長魏哲家。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電昨（15）日召開法說會，財報表現全面超出市場預期，知名分析師陸行之直言，台積電數字好到不行、像打了個「3分全壘打」，但也提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，因為過去也曾出現「報喜」後續卻轉為利多出盡的循環。

陸行之在臉書上發文指出，台積電數字好到不行，雖然有些符合預期，但還是像是打了個3分全壘打。還記得有幾次週期年初報大喜送紅包，接著就是利多出盡連續下修。我們大家就抱團取暖小心翼翼，戰戰兢兢（不是從從容容，游刃有餘）的走一步看一步吧。

陸行之提到，短期來看，在報告中分析了今年的資本開支，每次高估的折舊、2026年第1季營收及可能保守的2026全年營收，還沒被2nm及美國廠衝擊到的超高毛利率，上修的長期獲利率，賺的比預期還多的每股自由現金流，當然還要扯一下哪些產業鏈要雨露均霑了。

台積電昨日公布，第4季合併營收新台幣1兆460億9000萬、稅後純益5057億4000萬，EPS19.50元，營收史上首次跨越1兆；累計2025年全年合併營收達3.8兆元、年增31.6%；歸屬母公司稅後淨利1.71兆元、年增46.42%，全年EPS達66.25元，同步續創新高。

台積電也公布，公司預估今年資本支出飆新高達520-560億美元，超越先前法人預估約在450-500億美元區間，引發市場驚呼。

面對外界憂慮的「AI泡沫化」疑慮，台積電董事長魏哲家坦言，今年資本支出大幅提高，一不小心「對台積電肯定會是一場大災難」。

但魏哲家幽默說明，他過去幾個月親自與客戶、客戶的客戶親自談，以確保需求的真實性，「他們的回答令我滿意」，並確認他們的財務狀況，「他們非常有錢，聽起來比台積電還有錢」。他強調，AI是真的，正開始成長且無盡、已進入人們的日常生活。

