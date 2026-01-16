美對台關稅15％、232條款不「疊加」 藍委：產業界能稍微安心

國民黨立委葛如鈞。（圖由葛如鈞國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕美台關稅達成最終協議，關稅降至15％，232條款不再「疊加」，國民黨立委葛如鈞表示，日本投資美國5500億美元，南韓投資3000億美元，台灣的金額與日本接近，且232條款不再「疊加」，不用在這個時間點再去擔心美方是否用232條款再疊加關稅，讓產業界知道現在的情況包含哪些條件，不上不下的心情能稍微有些參照。

但葛如鈞認為，產業界還是笑不出來，日本有把皮卡丘、瑪利歐兄弟等動漫角色送出去嗎？有把日本重要的科技、化學原料等技術送出去嗎？沒有；南韓不只金額比台灣低，有把三星、現代汽車送出去嗎？也沒有。

葛如鈞指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱要在美國總統川普卸任前，將台灣40％的半導體供應鏈移到美國，這就是之前說過的，要把園區整個搬過去，政府從最早說研發中心會留在台灣、不會過去，到現在不只研發中心，到整個供應鏈要過去，是賠了夫人又折兵，這個護國神山的「移山條約」就是賴政府訂的，還說要保台護國，到底護到哪裡去了？還得意洋洋要把護國神山移山，全民都要來關注，剛好這時候來談論賴總統的彈劾案，是再適合不過了。

葛如鈞表示，行政院有提到部分的雙邊條款，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。不只台灣投資美國，美國也會投資台灣的五大「信賴產業」，但是我們有5000億美元的具體金額，美國有承諾多少金額？稱加大投資，加大1％也是加大，美國是我們的夥伴及盟友，但相關細節還是要送到立法院審議，由立委監督。

國民黨立委謝龍介也說，台灣在國際的形勢非常險峻，地緣政治在改變，很多逼不得已，台積電本身在戰略上與美國要很契合，這些都是必要且無奈的，怎麼在過程中保護國家的利益，這是行政團隊要做的，但他們不跟立法院、人民報告，所以結果一出來當然會很訝異，幾乎要掏空國家的產業。

