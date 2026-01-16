焦點股》台積電資本支出高升 廠務工程與設備股價衝高翻黑

台積電資本支出高升，廠務工程與設備股價衝高翻黑。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電 （2330） 昨法說會宣布今年資本支出達520-560億美元，大幅超越市場預期，顯示AI 需求先進製程與先進封裝強勁；台積電大手法投資，激勵廠務工程與設備業包括漢唐（2404）、帆宣（6196）、亞翔（6139）、弘塑（3131）等相關個股，今股價紛開高強漲，但盤中紛翻黑，股價振幅超過10%或接近10%。

漢唐今以1235元開出，並衝高達1245元，較昨大漲95元，盤中翻黑，截至9點50分，股價最低至1115元，下跌35元；帆宣以328元開出，開高走高至335元，上漲29.5元，盤中也翻黑，最低至302.5元，下跌3元；弘塑以1900元開出並走高至1925元，大漲140元，盤中轉下探至1770元。

請繼續往下閱讀...

台積電2025年資本支出達409億美元，較2024年的298億美元顯著成長，為了繼續支持客戶成長，2026年的資本支出大約將介於520億至560億美元之間，其中，約70~80%將用於先進製程技術，10%將用於特殊製程技術，另外約10-20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。預期在2026年折舊費用相較於前一年增加，主因2奈米製程技術量產所致，但高資本支出帶動高成長，台積電也上調長期毛利率將可達56％以上、股東權益報酬率（ROE）達到20％的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法