川普一句話、國際油價閃崩4％！終止連5漲

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（15日）收盤大跌約4%，結束連續5個交易日的漲勢。此前美國總統川普表示，伊朗當局對示威者的鎮壓行動正在趨緩，緩解了市場對美國可能對伊朗採取軍事行動、以及原油供應中斷的憂慮。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌2.83美元，跌幅4.56%，收每桶59.19美元。

布蘭特原油期貨下跌2.76美元，跌幅4.15%，收每桶63.76美元。

在過去幾個交易日中，這2大原油合約均一度攀升至數月來高點。

川普表示，他接獲通報稱，伊朗鎮壓抗議活動期間的殺戮行為已趨於減緩，且目前並無大規模處決的計畫；在先前曾發出干預威脅後，他的立場轉為「觀望」。

分析師指出，川普的談話削弱了近來累積的地緣政治風險溢價。布蘭特原油週三曾觸及每桶66.82美元，創下自9月以來新高。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場之前認為川普打擊伊朗的可能性很高，但現在這種可能性大幅降低，這正是今日油價下跌的主要原因。」

一名美國官員週三指出，美國正從中東地區的軍事基地撤離部分人員；此前，一名伊朗高級官員曾表示，德黑蘭已告知鄰國，若華府發動攻擊，伊朗將打擊美國在當地的軍事基地。

進一步打壓油價的還包括美國原油與汽油庫存上週的增幅高於分析師預期。美國能源資訊署（EIA）於週三公布相關數據。

另一方面，3名消息人士透露，委內瑞拉已開始逆轉在美國禁運下實施的減產措施，原油出口亦已恢復。

分析師指出，川普週三與委內瑞拉代理總統羅德里奎斯（Delcy Rodriguez）進行了一次正面的通話，進一步加深市場的看空情緒。市場預期短期內局勢將趨於穩定，未來數週將有更多原油自委內瑞拉流出。

弗林表示：「這將使油價受到壓抑。」

在需求面方面，石油輸出國組織（OPEC）週三表示，2027年的石油需求成長速度可能與今年相近，並公布數據顯示，2026年全球供需大致接近平衡，與部分機構預測將出現供過於求的看法形成對比。

中國政府數據顯示，中國12月原油進口量較去年同期大增17%，2025年全年原油進口總量則年增4.4%，日均原油進口量創下歷史新高。

