談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今日與美方達成共識，並完成MOU簽署。鄭麗君今天上午在美國召開記者會表示，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。二是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」，這是本次談判兩個最重要的成果。

鄭麗君指出，回顧談判以來，台灣面對最大挑戰是台灣是美國第6大貿易逆差國，也是半導體最重要的製造國。台美逆差當中，高達9成來自半導體及其衍生品、ICT產品，因此雙方就此進行磋商。

鄭麗君談及，今天總結會議有跟美方達成幾個共識，並簽署了台美投資合作協議。預計數週後，將簽署台美貿易協定。

鄭麗君強調，這次達成4個主要目標，對等關稅從去年4月的32%，8月初調降到20%，這次對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」。

「15%關稅跟日、韓齊平！」鄭麗君說明，台灣與日、韓等國獲得同樣的稅率，以台灣主要競爭國日韓來看的話，美韓過去有FTA及貿易協定，台灣產品的輸美稅率其實是比日韓更高，經過這次談判後，台灣輸美關稅是拉到與日本、韓國齊平。例如台灣工具機過去輸美稅率是4%，韓國是0%，日本是2.6%，現在台日韓都是15%，立足點是齊平的。

鄭麗君進一步說，要特別強調的是，我方有向美方爭取1000項產品能夠豁免關稅，這部分會在數週後，完成台美投資合作協議簽署之後，再對外說明。

