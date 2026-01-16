焦點股》台達電：指數大漲同歡 創下新天價

台達電今日受到買盤搶進，盤中觸及1135元，創下歷史新天價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於美台關稅底定慶祝行情，台股今日開盤大漲，權值股紅光滿面同歡，其中，電源供應器大廠台達電（2308）受到買盤搶進，盤中觸及1135元、大漲8.61%，創下歷史新天價，截至上午9時58分暫報1105元，漲幅5.74%，成交量1萬4339張。

台達電基本面仍受市場看好，受惠於旗下AI伺服器電源與液冷散熱系統出貨暢旺，去年12月營收創下歷年同期新高，第四季業績同為單季最強表現，帶動2025年總營業額登上歷年巔峰，管理層今年持續以整體營運雙位數成長作為目標，看好後市發展。

請繼續往下閱讀...

台達電指出，集團AI伺服器相關產品線訂單能見度良好，隨著AI所需算力與用電量急速攀升，能源基礎設施（Energy Infrastructure）會成為下一波爆發式成長市場，潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用，助攻未來新成長曲線。

對於AI供應鏈需求仍然強勁，台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載狀態，泰國已在去年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

