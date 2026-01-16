小摩挖走股神得意門生 戴蒙自爆為此致電巴菲特

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，去年12月，小摩聘請了波克夏海瑟威的時任投資經理康姆斯（Todd Combs），在這次挖角行動後，自己親自致電波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett），並透露股神針對此事的反應。

《商業內幕》報導，康姆斯自2010年起就在波克夏海瑟威工作，曾擔任波克夏旗下Geico執行長，也是巴菲特的2位投資經理之一。去年12月，巴菲特在1份新聞稿中表示，康姆斯已從波克夏辭職，接受了摩根大通一份有趣且重要的工作，並稱該行做出一個「明智的決定」。

戴蒙則在官方聲明中表示，康姆斯是他所認識「最偉大的投資人和領導人之一」。據報導，康姆斯加入小摩後，將領導一個規模達100億美元（約新台幣3162億元）的新團隊，並擔任戴蒙的特別顧問。

戴蒙週四（15日）受訪時談到此事時直言，美國是一個自由的國家，人們可以自己做決定，但隨後補充，自己的確有給巴菲特打了電話，並稱，巴菲特可能不太希望康姆斯離開，但仍表明，「如果康姆斯要走，至少他是去你那裡（小摩）」。

多年來，戴蒙曾多次讚揚巴菲特，並在他宣佈卸任波克夏執行長後表示，巴菲特代表了美國資本主義和美國本身的所有好特質。

隨著巴菲特正式交棒，外界也關心現年69歲的戴蒙是否會繼續掌舵，對此，戴蒙表示，他還會待在目前的位置至少5年。戴蒙直言，他熱愛自己的工作，至於還能做多久將由董事會決定，但只要還有精力、鬥志和幹勁，就想繼續做下去。

