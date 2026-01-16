中國「一帶一路」狂出包！外媒細數曝「翻車全紀錄」

中國一帶一路項目頻傳事故。（美聯社資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕被視為「一帶一路」旗艦項目的中泰高速鐵路發生重大工安意外，釀禍的承包商為「義泰發展公共公司」（ITD）與中鐵十局泰國分公司（CREC）組成的聯營企業義泰開發（ITD-CREC）。韓媒對此表示，中國「一帶一路」倡議在全球多地引發事故和安全疑慮，並列舉了相關案例。

中泰高速鐵路案件

《朝鮮日報》先是報導近日發生的中泰高速鐵路案件，表示這條於2017年動工的高速鐵路項目，由於資金困難和頻繁的設計變更而延誤，原定竣工日期從2021年推遲到2030年，工期延長了9年。

然而本月14日，在呵叻府（Nakhon Ratchasima）一處由中國支持、被視為泛亞鐵路指標項目的高速鐵路工地上，一具巨型起重機突然倒塌，直接砸中下方行駛過的客運列車，導致列車出軌並嚴重損毀。該起事故造成車上近200名乘客中，有高達32人不幸罹難。

令人震驚的是，慘劇發生不到24小時，同一承包商在曼谷通往南部的主要幹道「拉瑪二路（Rama II Expressway）」擴建工地，又發生起重機倒塌。雖然這起事故與「一帶一路」倡議無關，但當地媒體稱，由於事故發生時涉事施工公司，正是前1天造成高鐵起重機事故的義泰開發，因此引發了公眾的強烈憤慨。

印尼高鐵

類似情況也在其他國家出現。作為東南亞「一帶一路」倡議之一的印尼高鐵項目，其長140公里、連接雅加達與萬隆的高鐵建設於2023年竣工。然而，建設過程中出現許多問題，成為政府面臨的主要風險，並可能引發法律訴訟。

2022年12月，在習近平訪問印尼期間試乘該線路兩個月後，試運行期間竟發生脫軌事故，造成兩名工人死亡。由於徵地和其他延誤，建設成本不斷攀升，這不僅加重了政府的財政負擔，也加劇了民眾的不滿，最終，印尼反貪腐委員會於去年10月對整個計畫展開了調查。

中寮鐵路

中寮鐵路自2021年建成通車以來，也同樣飽受爭議。施工期間，約7000戶居民被迫搬遷，中國工人和當地居民之間的摩擦也貫穿整個工程，此外，施工期間，污染物更是洩漏到熱門旅遊目的地萬榮（Vang Vieng）附近，引發人們對環境破壞的擔憂。

中寮鐵路的資金由中國和寮國以70：30的比例分擔，寮國透過向中國銀行貸款償還了大部分債務。因此，有些人預測，寮國最終背負巨額債務。《海峽時報》更表示：「儘管高鐵吸引了大量中國遊客，但寮國卻背負著沉重的債務，未來充滿不確定性，越來越多寮國人選擇離開家園。」

肯亞

類似的情況在非洲也持續發生。肯亞在「一帶一路」倡議下修建現代化鐵路，並於2017年完工。然而卻在8年後，威脅了肯亞的經濟。該計畫使肯亞對中國債務增加至96億美元，今年還款額高達10億美元，且由於資金困難，該項目的第2期工程已被推遲，因此肯亞人戲稱這條鐵路為「無處可通的鐵路」。

塞爾維亞

甚至歐洲也未能倖免。東歐國家塞爾維亞於2024年11月發生重大工安事故，該國第2大城市諾維薩德（Novi Sad）火車站的戶外混凝土遮棚突然坍塌，造成至少15人喪生。這座車站屬於「一帶一路」框架下的鐵路整修項目，由中國企業承攬施工，卻在整修完成、重新啟用僅5個月後即發生致命意外。

事故引發塞爾維亞社會強烈反彈，民眾質疑工程品質與政府監管失職，要求究責的聲浪迅速擴大，並演變為持續數月的大規模反政府示威。最終，政治壓力不斷升高，迫使塞爾維亞總理佛契維奇（Milos Vucevic）於去年1月宣布辭職。

中吉烏鐵路

隨著外界對「一帶一路」鐵路專案的質疑聲浪升高，相關工程動輒延宕、無法如期動工或完工的情況，未來恐將愈發頻繁，中國與中亞之間的「中吉烏鐵路計畫」，便是代表案例。

中吉烏鐵路全長約523公里，起自烏茲別克，途經吉爾吉斯，最終連接中國新疆喀什。該專案去年年底舉行動工典禮。但事實上，這項計畫早在1997年3國簽署諒解備忘錄後便開始推動，並被中國定位為「一帶一路」的核心工程之一。

然而，該專案長期受制於經費分攤爭議，以及可能淪為毒品走私與恐怖活動路線的安全疑慮，導致計畫一再延宕，近30年來幾乎停滯不前。儘管如今終於正式動工，但外界普遍認為，要在原訂的2030年完工期限內如期完成，難度相當高。

對此專家也指出，「一帶一路不僅是中國為了因應美國主導的國際秩序、擴張自身勢力範圍的地緣政治戰略，同時也是中國對內消化過剩產能與勞動力的出口管道。」並直言，中國急於對外展現所謂的「中國式發展模式」，卻忽略制度、品質與風險控管，導致相關爭議層出不窮。

報導表示，這些事故揭露中國「一帶一路」倡議面臨的許多問題，包括世界各地已建成，或興建中的眾多鐵路項目。鐵路是「一帶一路」倡議的關鍵組成部分，然而，鐵路建設過程中的事故，以及已建成鐵路運營過程中出現的各種問題卻不斷發生。

