台積電和三星差距有多大？韓媒給出驚人答案

韓媒報導，2025年台積電在全球晶圓代工市場的市占率，是排名第2的三星的10倍。（路透合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國媒體報導，2025年台積電（TSMC）在全球晶圓代工市場的市占率已超過70%，是排名第2的三星電子（約7%）的10倍。報導指出，這主要源於兩家公司在先進製程技術上的長期差距，三星電子領先的3奈米製程 初期良率僅約20%至30%、產能受限，導致部分主要客戶流失，也進一步拉大了與台積電的差距。

《朝鮮日報》報導，台積電正透過其「超大差距策略」進一步鞏固其在全球晶圓代工市場的主導地位，而為了實現這一目標，台積電正大力投資下1代2奈米製程技術。15日台積電舉辦法說會，並預估2026年資本支出將達520 億至560億美元，再創歷史新高，引發市場驚呼。

請繼續往下閱讀...

報導直指，台積電所預估的這筆資本支出金額，這筆金額是三星電子上季營業利潤的4倍多。半導體業高層人士指出，「台積電的壓倒性競爭力，不僅代表大陸經濟競爭力，更是整個台灣國家安全的重要支柱。」

不過報導也指，三星電子不再坐視台積電「獨走局面」。經過3奈米製程的經驗教訓，三星在2奈米製程上積極追趕，快速提升良率。此前在3奈米製程中全球首度採用的GAA製程，也將延續應用於2奈米製程，以加速技術成熟。

韓媒《zdnet》則報導，三星電子，去年第4季開始量產其基於第1代2奈米（SF2）製程的最新行動應用處理器Exynos 2600。據對三星電子內部和外部的綜合分析，此製程的晶圓良率估計約為50%。與去年年中30%左右的良率相比，這是一個顯著的提升。

1位半導體行業內部人士表示，「具體數字可能會因評判產品優劣的標準不同而有所差異，但我了解到Exynos 2600的良率，已經達到50%左右的相對穩定水準。」

至於台積電部分，業內人士稱，台積電的2奈米自量產以來良率一直維持穩定，並透露，2奈米的良率已超過80%。得益於此，台積電有望繼去年的成功之後，今年繼續保持其在尖端晶圓代工市場的領先地位。

截至去年第4季，台積電3奈米製程佔台積電總銷售額的28%，創歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法