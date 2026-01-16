台美關稅15％談定後、台積電ADR夜盤大漲 連賢明一句話點破關鍵

台美關稅談判底定，台積電前景備受關注。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台美關稅談判底定，美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。中經院院長連賢明今（16日）在臉書指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次，連賢明分析，此舉對台積電好不好當然就見仁見智，「假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。」

連賢明分析，各國的貿易協議都包含3個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

連賢明歸納本次協議有4大重點：首先是先進製程總投資金額為 2500 億美元，這比原先台積電承諾的 1650 億，還增加 850 億美元 ，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。

其次，台灣政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達 2500 億美元的信用保證。第3點則是台灣政府承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。

最後是對等關稅水準為 15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。

連賢明認為，比較關鍵的應該是台積電等廠商答應新增 850 億美元投資， 雖然根據台積電法說會資訊，董事長魏哲家說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接著會開始蓋，若這些全由台積電負擔，這些新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資，而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232） 以及設廠的設備和器材也可以免稅。

從公布的投資協議內容來看，連賢明認為，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 （上限2500億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

連賢明總結，這對台積電好不好當然就見仁見智。「還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。」

中經院院長連賢明。（資料照）

