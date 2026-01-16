廣達穩居輝達供應鏈前段班 Rubin第3季出貨

楊麒令指出，輝達Rubin伺服器預計今年8月出貨。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器平台世代持續推進，市場關注輝達（NVIDIA）新一代Rubin平台進展，廣達（2382）打入供應鏈前段班，資深副總暨雲達科技總經理楊麒令指出，預計今年8月可望出貨，但這款產品適逢起步初期，因此今年貢獻的業績占比不會太大，不過由於其延續既有GB200、300的系統設計，有助於整體量產進度與執行效率。

市場曾預期新平台可能導入全新的Hyper架構，楊麒令說，目前實際發展多數仍沿用既有GB200、300的系統邏輯，對代工廠來說反而比較順，有利於工程、製造與品質控管。相較於全新架構需重新驗證與調校，架構延續可降低整體風險，讓量產節奏更為穩定。

楊麒令指出，在架構沿用下，AI伺服器出貨型態也持續朝向機櫃與叢集為主流，公司目前集中鎖定L11訂單，部分專案則延伸至L12，僅少數通用型伺服器仍維持單機配置，除了AI伺服器全年業績會有三位數成長，通用型伺服器也能有不錯的表現。

因應AI伺服器需求持續成長，廣達同步加快產能與人力布局，楊麒令透露，過去兩、三年團隊幾乎每週都在檢視擴產計畫與執行時程，今年產能目標倍增，並以L11為主要擴充方向。人力方面，伺服器相關團隊今年預計再增加約500至800人，以支撐快速放量需求。

在海外布局上，楊麒令指出，田納西因電力條件限制，擴產策略相對保守；墨西哥現階段則以L10為主，第一季進入量產階段，後續將視量產狀況再行調整。預期今年AI伺服器營收占整體伺服器比重可望達到八成，在平台架構延續、量產節奏順暢的帶動下，2026年仍將是營運很好的一年。

