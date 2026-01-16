自由電子報
台灣是第10大美債持有國！最新報告出爐了 各國排名一次看

2026/01/16 09:06

前10大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）前10大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（15日）公布數據顯示，2025年11月外國持有的美國公債總額為約9.355兆美元，高於10月的9.243兆美元，創下新高。日本仍是美國以外的最大美債持有者，11月持有量較9月增加26億美元，至1.202兆美元，另外台灣11月持有美債規模約3125億美元，較10月增持30億美元，仍維持第10大海外美債持有國的地位。

根據數據，2025年11月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.202兆美元）、英國（8885億美元）、中國（6826億美元）、比利時（4810億美元）、加拿大（4722億美元）。

6至10名則為開曼群島（4274億美元）、盧森堡（4256億美元）、法國（3761億美元）、愛爾蘭（3403億美元）、台灣（3125億美元）。

其他11名至15名國家地區則為，瑞士（3003億美元）、新加坡（2722億美元）、香港（2560億美元）、挪威（2189億美元）、印度（1865億美元）。

《路透》報導指出，外國投資人持有的美債在2025年11月創下歷史新高，主因是美國聯邦政府結束史上最長時間停擺後，市場情緒隨之改善。

