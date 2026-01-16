外匯波動不用複雜玩？台積電親揭「管理匯率風險」的關鍵心法

台積電親揭，管理外匯市場波動風險的最佳方法是保持簡單。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）在海外營收占比極高、又身處小型經濟體的情況下，管理外匯風險策略引起市場注目。《彭博》報導，台積電的核心原則其實很簡單，就是「策略越單純越好」。

台積電財務長黃仁昭（Wendell Huang）指出，風險絕非小事，面對龐大的美元部位，公司並不追求複雜的金融操作，而是以最直接、最容易控管的方式來因應匯率波動。

黃仁昭回顧，過去每當美元兌新台幣變動1%，台積電的毛利率與營益率約會波動40個基點（0.01個百分點），如今這個敏感度已有所下降。台積電管理團隊在法說會上同步上調長期獲利展望，指出公司長期毛利率達到56%，甚至更高，是可以實現的目標。

現今，每當美元兌新台幣匯率變動1%，台積電的毛利率與營益率約會受到30個基點的影響，外匯風險並不算小。不過，公司仍選擇優先採取「簡單策略」來降低衝擊，主要工具包括在即期與遠期市場賣出美元，其次則是將美元現金注入台積電的海外子公司，以美元作為功能性貨幣進行配置。

黃仁昭受訪時說明，台積電偏好結構單純、透明度高的外匯管理方式，最直接的作法就是把美元換成新台幣；若無法完全消化，就透過遠期合約處理。倘若仍有餘額，則持續將美元移轉至以美元為功能性貨幣的海外單位。他強調，這樣的流程有助於降低管理複雜度，也讓風險更容易被掌握。

作為亞洲市值最高的企業，台積電2025年全年營收已突破1000億美元（約新台幣3.1兆元），並預期在AI加速器需求帶動下，2026年營收年增幅可望接近30%。

去年5月初，新台幣出現近40年來最大單日升幅，對台積電獲利造成影響，但黃仁昭表示，在毛利率水準已顯著提高的情況下，匯率波動帶來的衝擊已相對降低。

