黃金創歷史後！沒撐住遭下殺

週四（15日）黃金價格下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週三（14日）曾觸及破紀錄的4642.72美元，但週四（15日）金價下跌，美國上週初領失業救濟金人數意外少於預期，提振美元進而打壓以美元計價的黃金，而美國總統川普對伊朗問題的緩和語氣，也抑制了黃金的避險需求。

黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司4614.93元。

請繼續往下閱讀...

2 月交割的黃金期貨下跌0.3%，報每盎司4623.70美元。

《路透》報導，美國週四公布，上週初領失業救濟金人數意外下降，推動美元指數 （DXY）創下12月2日以來的最高水平。

Zaner Metals副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，最近的經濟數據，某種程度上鞏固了聯準會（Fed）今年上半年可能按兵不動的預期，因此美元指數正處於數週以來的高點，黃金面臨一些不利因素。

另外川普週三表示，儘管司法部對Fed主席鮑爾進行刑事調查，但他沒有解雇鮑爾的計畫。只不過，現在推斷他最終會怎麼做還太早。

目前市場普遍預測Fed將在1月27至28日的會議上維持利率，市場仍預估今年稍晚至少還會降息兩次，每次25個基點（1碼）。

川普還表示，他被告知伊朗鎮壓抗議活動中的殺戮似乎正在緩解，他認為伊朗沒有立即執行大規模處決的計畫。這個最新發展，意味著川普在威脅要進行干預之後轉而採取觀望態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法