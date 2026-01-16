美商務部長：川普目標台灣4成半導體供應鏈移美國

盧特尼克表示，川普任內目標將台灣半導體產能40%轉移至美國。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台美貿易協議周四 （15 日） 拍板，將攜手在美國建設晶片與半導體生產設施，美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 直言，若台灣的晶片業者未在美國設廠，未來恐將面臨高達 100% 的關稅。盧特尼克進一步透露，川普的政策目標，是將目前約40%的台灣半導體供應鏈轉移到美國本土。

日本《共同社》報導，台灣政府表示，將「與美國共同引領高科技發展」。

台灣對美總投資達合計高達5000億美元（約新台幣15.7兆元）。盧特尼克（Howard Lutnick）表示，這筆金額「就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。

據報導，在美國商務部核准下，台灣企業於建廠期間可免關稅進口相當於「建廠產能2.5倍」的半導體。舉例來說，若台灣業者在美國規劃一座年產100萬片晶圓的工廠，在施工期間即可免關稅進口高達250萬片晶圓，等於在產線正式啟動前，就先確保供應不中斷。

至於台灣為何願意對美做出如此巨大的承諾；盧特尼克說，川普是保護台灣的關鍵，所以台灣希望維持兩國非常正面的關係。

《彭博》報導，台積電將在即將達成的美台貿易協定中扮演關鍵角色，預計台積電將承諾興建更多晶片製造工廠，並計畫在美國投資高達1650億美元（約新台幣5.2兆元）。由於台積電正加速其全球產能擴張、尤其是在美國，以滿足未來的需求。執行長魏哲嘉指出，台積電會謹慎投資，以避免「大災難」。

