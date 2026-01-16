看不見卻主宰一切 ! 外媒認全球最重要 台積電正迎來「關鍵轉捩點」

外媒1文解析，台積電是全球最重要的晶片，正迎來轉捩點。（美聯社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電是人工智慧熱潮的風向球，為輝達及多家科技巨頭製造先進的AI晶片。正因如此，從蘋果、輝達到各國政府與監管機構，所有人的目光都同時聚焦在台積電身上。現今，這家全球最重要的晶片製造商，正站在一個明確的轉捩點。

外媒指出，台積電是先進製程的黃金標準，全世界最先進的晶片高度集中在此製造，而目前台積電的先進製程進入3nm到2nm、再到A16，其技術難度、資本支出、物理極限同步拉高，一旦出現波動，足以牽動整個產業神經的核心瓶頸。

內文報導，台積電製造的先進晶片具有性能與效率優勢，在GPU和AI領域，其穩定、高性能晶片也被認為是「安全之選」，許多大型廠商都相當依賴台積電。

現今，台積電的晶片技術不再只是工程師的專屬，所生產的晶片已悄悄決定你的手機運行速度、人工智慧的音效是否逼真，以及下一代筆記型電腦的效能，但你在產品包裝盒上卻看不到「台積電」的字樣。

所以，社群用戶的體現，只能間接表現出來，例如拆解評測、跑分測試，以及在Reddit上關於特定設備的無盡討論帖中，諸如「台積電 3nm iPhone」或「台積電vs三星製程」之類的搜尋字詞，顯示出一些明顯的共同點。

因此，若要選購手機、GPU或筆記型電腦，消費者沒辦法直接購買「台積電品牌的晶片」。但精明的買家確實會專注於晶片背後的製程節點和代工廠，間接購買這些品牌產品。

來自裝置基準測試、發燒友論壇和產業路線圖的大多數跡像都指向同一個方向，採用台積電尖端製程製造的裝置，往往是其他廠商難以超越的。一旦體驗過台積電最新晶片的性能，更快的應用運行速度、更長的電池續航時間和更強大的AI，就很難再用回以前的晶片了。

外媒大讚，台積電是一家低調的晶片製造巨頭，為蘋果、AMD、輝達、高通等眾多公司生產先進晶片。其最新的製程流程將是未來十年手機、筆記型電腦、人工智慧加速器和資料中心的核心動力。

