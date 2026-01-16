台海失控、全球晶片將停擺？德媒揭 : 歐盟手握祕密王牌 「這家公司」成關鍵變數

一張足以改變戰局的牌。德媒揭，歐盟為何不敢動用ASML。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣問題正逐步成為牽動台海局勢、甚至重塑全球經濟秩序的關鍵變數。德媒爆料，歐盟委員會至少已經編制了一份歐盟擁有市場支配力的產品和公司清單，這份清單是保密的，當中有一家攸關全球半導體命脈的企業名列其中，就是荷蘭晶片設備製造商「艾司摩爾（ASML）」，卻至今尚未動用。

內文指出，歐盟執委會早已盤點出一份「關鍵產品與企業清單」，這份清單是保密的，但顯然荷蘭晶片製造商ASML正是最關鍵的一張王牌。倘若台灣被中國控制，歐盟將禁止ASML向中國控制的台灣出口產品，屆時台灣的工廠將停產，中國也會受到重創。

德媒表示，台灣是全球最重要的先進晶片供應地，無論日本、馬來西亞或歐洲本土的產能，都無法在短期內替代。但歐盟其實並非毫無籌碼。歐盟執委會早已盤點出一份「關鍵產品與企業清單」，來自荷蘭、掌握先進晶片製造設備的ASML正是其中最關鍵的一張牌。

德媒直言，一旦歐盟選擇出手，例如限制這類關鍵設備出口至遭中國控制的台灣，將使得台灣晶圓廠將難以運作，全球半導體供應也將瞬間停擺，但這張「王牌」卻因政治遲疑與內部共識不足，至今仍未動用。

