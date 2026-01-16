靠丟東西增加財富！中產階級最應「斷捨離」的5樣東西

靠丟東西增加財富！中產階級最應該「斷捨離」的5樣東西。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然節儉儲蓄不會讓你一夜致富，但它可以幫助你獲得財務穩定，並支持你實現目標，一個簡單的省錢方法就是賣掉不再使用的東西，專家表示，服裝、嬰兒用品、家具等5樣東西，是中產階級最應該出售的物品，不整可讓家中空間變大，還可賺點外快，增加儲蓄。

《gobankingrates》報導，如果你覺得現在物價飛漲，你並不孤單，大多數美國中產階級都表示，他們經濟拮据，背負著沉重的債務壓力，難以累積儲蓄。

如果你想賺點外快，增加儲蓄，可以考慮出售這5樣物品。

1.服裝

在美國，服裝是最常見的二手商品之一。在舊貨店、寄賣店和線上市場，越來越多的人選擇購買二手衣物和鞋子，而不是全新的。這也意味著優質二手服飾的價值正在上漲。

與其捐贈或丟棄不再穿的衣服，不如把它們賣掉？即使不能增加多少存款，也能幫你抵銷購買新衣服的費用。

2.二手車

美國家庭平均擁有至少兩輛車，減少車輛數量可能很困難，尤其是在有多名家庭成員在外工作的情況下。但是，如果您能夠減少家中的車輛數量，就可以透過出售二手車來增加儲蓄。

在大多數州，二手車的平均售價超過3萬美元（約新台幣95萬）。根據車輛的品牌、型號、年份和里程數，賣車可以大幅增加您的儲蓄，更不用說您還能節省大量的汽油費、保險費和保養費。

3.嬰兒用品

隨著孩子長大，就沒必要再囤積那些用過的嬰兒用品了。嬰兒服裝、嬰兒床、嬰兒車和汽車安全座椅在網路交易平台上都很受歡迎。這樣做不僅可以減少家裡的雜物，還能賺點外快，同時也能幫助其他父母做出更環保、更經濟的消費選擇。

4.家具

光是添置一些基本家具，佈置一套公寓就可能要花費超過8000美元（約新台幣25.28萬），根據家具銀行 （Furniture Bank） 的報告顯示，這僅僅是佈置一套一房公寓的平均成本。如此高昂的價格，難怪二手家具市場如此火紅。

考慮出售家中不常用的家具，例如客床、舊衣櫃、椅子，以及地毯、牆飾等裝飾品。這不僅能讓你清理雜物，重新開始，還能為你增加幾千塊收入，可謂一舉兩得。

5.電子產品

如果你最近升級了智慧型手機、筆記型電腦、電視或其他電子產品，是時候把舊款賣掉了。電子產品的潮流瞬息萬變，但老物件依然有價值。如果你擁有的是老式電子產品，那就更是如此，１台任天堂Gameboy現在就能賣到60美元（約新台幣1896）以上。

家裡有不能用的舊電子產品嗎？你仍然可以在像Decluttr這樣的網站上出售或以舊換新。

