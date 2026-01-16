台積電助攻 ASML市值突破5000億美元大關

艾司摩爾週四（15日）市值突破5000億美元大關。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）週四（15日）舉行法說會，宣佈了超出預期的資本支出計劃，帶動全球最大晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）大漲，市值首度突破5000億美元（約新台幣15.8兆元）大關，成為第3家達成這項里程碑的歐洲企業。

綜合外媒報導，台積電將2026年的資本支出計劃調整至520億到560億美元（約新台幣1.6至1.7兆元），遠超過市場預期的460億美元（約新台幣1.4兆元），這代表著台積電最多可以增加21％的資金用於購買晶片製造設備。

請繼續往下閱讀...

消息傳出後，艾司摩爾的股價在阿姆斯特丹一度上漲7.6％，創下歷史新高，收盤上漲6％，今年漲幅已達24％。這也將艾司摩爾的市值推至4530億歐元（5270億美元，約新台幣16.7兆元）。成為繼奢侈品牌LVMH和丹麥製藥商諾和諾德（Novo Nordisk）之後，第3家達成這項里程碑的歐洲企業。

分析師表示，ASML顯然是AI熱潮的受惠者，這促使許多晶片製造商制定了擴張計劃，像是南韓的三星（SK Hynix）和SK海力士（SK Hynix），他們生產用於AI技術的記憶體晶片，以及現在的台積電，他是輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）的主要晶片製造商。

巴克萊（Barclays）策略師指出，這一里程碑對市場情緒意義重大，歐洲市場規模較小，如果艾司摩爾這隻主要股票上漲，整個市場自然會受益，ASML的上漲也為歐洲投資人提供了一個參與主要AI交易的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法