腿看起來修長纖細！UNIQLO新品「4990」日圓牛仔褲 日媒實測：太柔軟舒適、天天都想穿

腿看起來修長纖細！UNIQLO新品「4990」日圓牛仔褲，日媒實測稱，太柔軟舒適、天天都想穿。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕牛仔褲幾乎是每個人的衣櫃中必備單品，你是否也在找1件舒適又時尚的牛仔褲呢？不妨考慮UNIQLO（優衣庫）新品EZY 寬直筒牛仔褲，日本時尚達人實測表示，這款闊腿牛仔褲，看起來像正宗的牛仔褲，但彈性很好，穿著舒適，更重要的是能很好地修飾你的大腿和小腿線條，讓腿看起來修長纖細，大讚太柔軟太舒服了，讓你天天都想穿。

日媒報導，達人表示，牛仔褲的穿搭方式多種多樣，從休閒到正式場合都能駕馭，所以擁有１條牛仔褲非常方便，而這款4990日圓（約新台幣998元）的寬鬆直筒牛仔褲（EZY ワイドストレート ジーンズ），從腰部以下到裙擺筆直垂落的直線型輪廓，強調了垂直線條，使你的雙腿看起來修長纖細。

請繼續往下閱讀...

這件牛仔褲不僅版型很好，而且穿著非常舒適，是日常穿著的理想選擇。

達人指出，這款設計具有類似牛仔布的外觀和做舊質感，非常適合休閒穿搭，它彈性十足，穿著舒適，不會像普通牛仔布那樣僵硬緊繃，蹲下或行走時也很貼合，因此建議在計劃進行戶外活動的日子穿著。

它不算嚴格意義上的高腰褲，但腰線略高，而且貼合腰部曲線，我最喜歡它的一點是，它不會讓我的肚子看起來太突出，而且即使從後面看，也能讓我的臀部線條顯得很漂亮，口袋和腰帶環等細節設計精良，即使把上衣塞進褲子裡看起來也很酷。

這款基本款設計百搭，所以常備一件絕對不會出，搭配寬鬆針織衫，打造休閒舒適的造型，搭配外套或襯衫，打造更成熟的造型。

網友在官網評論中稱： 「它讓我的腿看起來更長，而且讓我感覺很好！」、「不用裁剪就能讓我的腿看起來更修長」、「它看起來像牛仔布，但非常柔軟舒適！」、「它流暢的線條非常漂亮，所以我立刻就決定買了。布料柔軟舒適，穿起來很舒服。」、「它們款式時尚，穿著舒適，真是太棒了！我希望它們能成為我的常備單品」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法