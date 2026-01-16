中國AI模型僅落後美「幾個月」！Google DeepMind執行長：就差「這」能力

哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，目前中國企業尚未證明在人工智慧先進領域之外進行創新。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國已迎頭趕上，Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，中國的人工智慧模型可能只比美國和西方的能力落後「幾個月」，不過，目前中國企業尚未證明在人工智慧先進領域之外進行創新。

CNBC報導，哈薩比斯在週五推出的 CNBC 新播客節目《科技下載》中表示，中國的AI模型比我們一兩年前想像的更接近美國和西方的能力。

「或許他們現在只落後幾個月而已，」哈薩比斯告訴《科技下載》雜誌。

大約1年前，中國人工智慧實驗室DeepSeek推出了1款模型，由於其性能強勁，且採用的技術不如美國同類產品先進，成本也更低，因此在市場上引起了巨大震動。

儘管DeepSeek此後發布了新款機型，最初的震驚也已消退，但像阿里巴巴這樣的中國科技巨頭仍在關注著事態發展。像Moonshot AI 和 Zhipu這樣的新創公司也發布了功能非常強大的模型。

不過，哈薩比斯表示，雖然中國可以迎頭趕上，但中國企業尚未證明在人工智慧領域取得突破的能力。

哈薩比斯說,「問題是，他們能否在先進領域之外進行創新？我認為他們已經證明自己能夠迎頭趕上……並且非常接近先進領域……但他們真的能夠創新出像新型變壓器那樣超越先進領域的新產品嗎？我認為這還沒有得到證明」。

然而，哈薩比斯認為缺乏先進突破是「心態」而非技術限製造成的。

DeepMind 的執行長將公司比作“現代貝爾實驗室”，鼓勵“探索性創新”，而不是僅僅“擴大現有成果的規模”。貝爾實驗室成立於 20 世紀初，曾做出多項諾貝爾獎獲獎發現。

「當然，這本身就非常困難，因為要做到這一點，你需要世界一流的工程技術。而中國無疑擁有這種技術，」哈薩比斯說。

哈薩比斯補充說：“科學創新是真正的難度。發明創造的難度大約是複製它的100倍……這才是真正的下一個先進領域，我目前還沒有看到任何跡象，但這確實非常困難。”

