UNIQLO外套怎麼買？達人：挑「這兩件」就搞定冬季穿搭

2026/01/16 11:29

一到寒冷季節，外套往往不知不覺就越買越多，不過達人直言，只要2款 UNIQLO 外套就夠了。（法新社）一到寒冷季節，外套往往不知不覺就越買越多，不過達人直言，只要2款 UNIQLO 外套就夠了。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一到寒冷季節，外套往往不知不覺就越買越多，日本整理收納顧問松尾千尋分享，她以前冬季外套大概有5到6件，後來減到只剩2件，這個變化不僅讓她的收納空間變得清爽，整體穿搭也更容易整理好。目前她冬天僅穿著精挑細選的2款 UNIQLO 外套作為日常穿搭，分別是白色的羽絨外套（白ダウン），以及黑色的徹斯特大衣（黒チェスター）。

日媒報導，松尾千尋指出，只要擁有一件黑色徹斯特大衣與一件白色羽絨外套，無論是上班、正式外出，或是休閒日常，幾乎所有場合都能應對自如。

而關鍵在於尺寸選擇，松尾千尋稱，自己是骨架直筒型（骨格ストレート）的身材，所以比起流行的寬鬆版型，更適合貼合身形線條、比例恰到好處的尺寸，因此2件外套都選擇了 XS 號。只要肩線不過度下垂、衣身寬度沒有多餘空間，即使是同一件大衣，也能明顯提升整體的正式感與洗練度。至於羽絨外套沒有選擇經典的黑色，則是為了避免與徹斯特大衣在視覺印象上重複。

松尾千尋說，她將外套數量縮減為2件後，「今天該穿什麼？」的煩惱明顯減少，穿搭也自然而然變得更有條理。不僅收納空間變得清爽，連乾洗的費用也跟著降低，可說是一舉多得。

松尾千尋認為，減少衣物數量，選擇真正適合自己、又能反覆搭配的單品，只要做到這一點，冬季穿搭就能輕鬆許多。

