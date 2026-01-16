白宮：25％半導體關稅只是「第1階段」

白宮官員週四（15日）表示，特定半導體商品徵收25％的關稅只是「第1階段」行動。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮官員週四（15日）表示，美國商務部本週宣佈對特定高階半導體商品徵收25％的關稅，這是保護產業的「第1階段」行動，未來可能還會宣佈其他措施。

綜合外媒報導，白宮官員指出，這一關稅旨在保護美國半導體產業，隨著美方與其他國家和企業的談判繼續進行，後續可能會根據談判結果宣佈更多進一步的行動。

美國總統川普（Donald Trump）先前曾威脅要對非美國製造的晶片徵收100％的關稅，因為他希望發展半導體製造業。這些言論表明，美國政府持續向貿易夥伴和全球晶片製造商施壓，將關稅作為國家安全工具，同時也當作在更廣泛的產業政策談判中斡旋的籌碼。

雖然「第1階段」僅鎖定少數先進的AI晶片，但未來可能採取更多措施的警告再次引發了人們對於事態可能進一步擴大的擔憂。任何擴大的行動，都可能涵蓋更廣泛的半導體、製造設備或下游技術產品，進而增加電子、汽車和資料中心等產業的成本。

市場目前將最新的言論視為一種有條件的威脅，而非立即升級的局勢。然而，白宮明確提及後續「階段」，無疑為本來就因地緣政治、出口管制和製造商回流等因素而緊張的全球供應鏈注入新的不確定性。

產業人士和外國政府可能進一步加強在華府的遊說力道，尋求豁免或優惠待遇，與此同時，企業也可能加速在美國本土生產，或是供應鏈多元化的步伐，以降低受到美國前在貿易行動的影響。

