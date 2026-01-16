威力彩連摃23期 下期頭獎上看5.7億

威力彩昨晚再度摃龜，已經連摃23期，下期頭獎上看5.7億。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕威力彩昨晚再度摃龜，已經連摃23期，下期頭獎上看5.7億，將於1月19日開出，全台投注站買氣更加沸騰，公益彩券經銷商公會前理事長何昱奇表示，聰明的彩迷已不再單打獨鬥，而是運用財經邏輯中的「覆蓋率」概念，透過包牌策略將中獎機率極大化。

台彩表示，預估下期（1月19日）的銷售額將落在1.5億元至1.7億元之間。（記者蔡淑媛攝）

台彩表示，本期雖未產生億萬富翁，但2獎至9獎仍有眾多幸運得主中獎，也因頭獎獎金吸引力不斷攀升，預估下期（1月19日）的銷售額將落在1.5億元至1.7億元之間，在前期累積獎金與銷售所得雙重助攻下，下期威力彩開獎時，預估頭獎總獎金將有機會上看5.7億元。

何昱奇說，目前市場上公認最具效率的包牌法主要有2種，「第二區全包」800元的組合，最受資深彩迷喜愛。

由於威力彩頭獎必須兩區全中，因此花費800元將第二區的01至08號全部買下，只要第一區6個號碼全中，就保證能抱回頭獎，何昱奇說，此舉能封鎖第二區的變數，且同時領取多組二獎與三獎，是追求必中的高CP值打法。

