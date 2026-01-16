美股收盤》台積電ADR飆逾4％！晶片股走強 道瓊收高292點

週四美股收高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市前2日下跌，週四收高，高盛和摩根士丹利公布樂觀的財報後股價上漲，而台灣晶片製造商台積電的亮眼業績提振了美國晶片廠的股價。道瓊工業指數上漲292.81點、0.60%，標普500指數上漲0.26%，那斯達克指數上漲 0.25% ，費城半導體指數漲幅1.76%，台積電ADR飆漲14.53美元、4.44%，收在341.64美元。

綜合外媒報導，台積電15日發布財報後引領市場上漲。台積電2025年第四季營收達新台幣1兆460億元，季增5.7%、年增20.4%，創單季營收歷史新高，也超越財測高標，市場對人工智慧 （AI） 成長動能的信心回溫。輝達週四上漲2.10%，AMD上漲1.93%，博通上漲0.92%，美光上漲0.98%。

此外，高盛及摩根士丹利第四季獲利皆超出華爾街預期，股價分別上漲4.66%、5.78%。最新的經濟數據也顯示美國就業市場穩健。截至1月10日當週的首次申請失業救濟人數為19.8萬人，低於專家預期的21.5萬人。

道瓊工業指數上漲292.81點或0.60%，收49442.44點。

標普500指數上漲17.87點或0.26%，收6944.47點。

那斯達克指數上漲58.27點或0.25%，收23530.02點。

費城半導體指數上漲135.82點或1.76%，收7837.30點。

