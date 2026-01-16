拒短影音成癮！YouTube祭出3大更新：將主導權還給家長

避免青少年短影音成癮 YouTube推出Shorts 觀看限制，把主導權交給家長。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕短影音長期以來被家長與專家批評容易造成年輕族群使用成癮，對此，YouTube近日宣布重大更新，針對Shorts觀看限制、內容推薦機制以及帳號監管權限三大方向將進行全面升級，強化青少年網路使用的安全防護。

未來，家長可以透過設定功能限制青少年在短影音功能Shorts上滑動瀏覽的時間，甚至還可將把計時器直接設為零，協助青少年更有意識地管理觀看行為。另外，家長也可為孩子設定自訂的就寢時間提醒，以及休息一下的提示功能，這些提醒機制的自動版本，目前已預設套用在18歲以下用戶。

YouTube表示，也將新增一套註冊流程，簡化在手機、平板等共用裝置上切換的操作，讓家長更容易為孩子建立受監護帳號。平台也會更新針對青少年用戶的內容推薦，讓系統更偏向推薦高品質與對青少年正面有益的影片。

此外，根據《CNN》報導，YouTube母公司Google近期也因兒童帳號管理議題成為焦點。兒童網路安全倡議人士、非營利組織「數位童年研究所」主席Melissa McKay，日前在LinkedIn發文指出Google通知她即將滿13歲的兒子，表示他的帳號即將具備申請移除家長監護的資格。

對此，Google資安資深總監Kate Charlet亦做出回應表示，公司已更新政策，規定滿13歲青少年在移除監督功能前，必須先獲得家長同意，直到雙方都準備好。

