台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

首次上稿 05:35<br>更新時間 07:08

美國與台灣達成貿易協議，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，台積電等台灣半導體企業增加對美國營運的融資，總額達5000億美元。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與台灣15日達成一項期待已久的貿易協議，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，台灣的半導體企業增加對美國營運的融資，總額達5000億美元。台灣的科技產業將承諾至少2500億美元的直接投資，此外，台灣也同意再提供2500億美元的信用保證，用於進一步投資美國的半導體供應鏈。

彭博報導，根據川普政府15日公布的協議條款，對台灣出口貨品課徵的關稅，將從原本的20％下調，使其與日本與南韓看齊；日韓已於去年各自與美國達成類似協議。

台灣的科技產業將承諾至少2500億美元的直接投資，用於擴大在美國的先進半導體、能源與人工智慧（AI）相關營運。美國商務部長盧特尼克表示，其中包括台積電此前約1000億美元的投資承諾。此外，台灣也同意再提供2500億美元的信用保證，用於進一步投資美國的半導體供應鏈。

美國商務部公布的協議並未明確點名台積電，但盧特尼克在接受財經媒體CNBC專訪時表示，他預期該公司「將大規模進場，規模更大」。

彭博本週稍早報導，該協議將要求台積電在亞利桑那州至少再興建4座晶圓廠，做為其先前已承諾設立的6座晶圓廠與2座先進封裝設施的延伸。

熟悉內情的商務部官員透露，規劃中的2500億美元投資，將由台積電及其他公司主導。

盧特尼克向CNBC表示，這些信用保證主要將有利於在美國設廠的台灣中小型企業，因為這些企業曾面臨可能被課以極高關稅的威脅。

盧特尼克說，「如果他們不在美國設廠，關稅很可能會是100％」，「如果他們承諾在美國設廠，在建廠期間，半導體產品可以免關稅進口美國。」

