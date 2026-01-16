自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

世界先進董座：AI驅動今年半導體爆發成長 成熟製程需求也強勁

2026/01/16 06:54

世界先進董事長方略。（世界先進提供）世界先進董事長方略。（世界先進提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電轉投資的晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略指出，2026年的關鍵字是 AI，預期AI發展趨勢方興未艾、勢不可擋且不可逆，全球資金正大量集中投資於AI領域，其中硬體投資占比極高，半導體在AI硬體投資中更是「重中之重」，全球在AI資料中心、伺服器、雲端及連接性方面的投資均大幅增長，在此趨勢下，他認為，2026年半導體需求將呈現爆炸性成長，成熟製程的需求也相當強勁。

就世界先進的發展與展望，方略表示，多年來，世界先進在電源管理IC、分離式元件領域投入大量研發與產能建置，相關投資預計自2026年起開始發酵，全年需求可望呈現非常健康的年對年成長，他對2026年半導體產業成長持樂觀態度。至於成熟製程的市場需求，AI帶動高階製程產能滿載，產生排擠效應，加上AI對電源管理IC與離散元件的需求同步增加，尤其在電源管理領域，綜合兩項因素的影響，今年市場對成熟製程的需求相當強勁。

世界先進昨舉辦歲末愛心餐會，以「凝聚希望，點亮生命的天空」為主題，邀請伊甸基金會、華山基金會、老五老基金會及金山里、柯湖里代表成員，約250位長輩與志工齊聚圍爐歡唱。世界先進表示，在公司同仁踴躍響應下，今年共募得超過430萬元，並由董事長代表致贈，期盼讓這份心意持續為社會注入更多正向力量，這項歲末愛心捐款今年邁入第11年，支持致力於弱勢培力的博幼基金會、新竹聲暉協會、腦性麻痺協會，以及長期關懷陪伴長者的老五老基金會、伊甸基金會與華山基金會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財