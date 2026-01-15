渣打上調2026年台灣GDP預估值至3.8％

渣打集團上調2026年台灣GDP成長預測至3.8%。（法新社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估2026年全球經濟將維持3.4%的穩健成長，與2025年持平；渣打集團並上調2026年台灣GDP成長預測至3.8%，主要受惠於全球AI需求強勁、提前出貨效應，以及消費復甦持續回升，驅動整體成長。

渣打集團指出，全球AI需求不斷擴大，帶動台灣半導體相關出口和投資表現，因此將2026年台灣GDP成長預測由原先的2.5%上調至3.8%。儘管台美貿易談判結果仍需持續關注，但目前台灣出口表現並未受到美國關稅政策的重大影響，約2/3出口主要為半導體及電腦相關產品，暫時被排除在對等關稅之外。渣打集團也將2027年台灣GDP成長預測上調至2.7%。

請繼續往下閱讀...

全球經濟前景方面，渣打集團認為，貿易政策不確定、地緣政治及金融市場調整的擔憂，將使2026年各市場面臨較高風險。2025年經濟成長主要由貨幣政策支持及提前出口帶動；隨著各國央行降息週期接近尾聲，政策重心將轉向財政支出與投資驅動，消費需求仍為重要支撐。

主要經濟體方面，渣打集團將美國2026年的經濟成長預期由1.7%上調至2.3%，受到企業減稅及AI應用競賽推動，企業投資與支出將強勁成長。美國勞動力市場預計於今年下半年開始復甦，企業將逐漸適應更高關稅水平提升生產力。不過，美國政策不確定性仍為關注重點，包括期中選舉期間政策走向、聯準會領導層更迭及貨幣政策面臨的政治壓力，皆為潛在金融市場與經濟的波動根源。

至於中國，渣打集團預測2026年經濟成長由4.3%上調至4.6%。主要為財政及貨幣政策的繼續支持，及國內消費日益受到重視，有助轉型為更平衡、科技創新驅動的成長模式。此外，中美貿易暫時休戰與出口市場多元化將支撐中國的出口表現，但中美貿易關係風險依然高，尤其在美國期中選舉臨近之際。

亞洲地區方面，受美國出口強勁帶動，出口導向型經濟體去年成長表現超預期。提前出口所帶來的利多可能於2026年逐漸減弱，政治不確定性亦可能影響例如泰國、菲律賓等部分市場的經濟成長，儘管出口成長可能放緩，強勁消費支出與投資動能預計將支撐亞洲大部分區域的經濟成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法