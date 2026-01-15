北富銀2025年信用卡簽帳金額6283億 旅遊及量販賣場佔近4成

台北富邦銀行信用卡2025年信用卡簽帳金額達6283億元。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行信用卡12月簽帳金額589億元，較去年同期成長3%；2025年度簽帳金額達6283億元，與2024年相比成長約3%，再創歷史新高。

北富銀12月新增發卡量約3.6萬張，全年發卡量約50萬張，單月及全年主要發卡貢獻及本行累積發卡量前3名均為：富邦Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡，3張卡累計總發卡量已突破620萬卡。

北富銀信用卡12月簽帳金額589億元，較去年同期成長3%，因12月入帳天數較11月多5天，較上月成長15%。2025年度簽帳金額達6283億元，與2024年相比成長約3%，再創歷史新高。北富銀表示，12月及全年簽帳金額成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。

農曆春節連假即將到來，不少民眾安排家族旅遊，北富銀也針對海內外旅遊情境推出更貼近需求的用卡優惠。

在海外部分，持富邦卡刷卡即可享國外藥妝百貨最高21%回饋，海外訂房、租車皆可享最高16%回饋，若使用富邦J卡在日本3大交通卡儲值，最高可享10%回饋。

此外，以Costco世界卡/鈦商卡及momo卡至「Mastercard海外消費回饋官網」註冊登記，可享全球海外旅遊熱點最高25%現金回饋。

國內旅遊的部分，富邦卡提供國內5大旅遊場域單筆消費滿額最高6%回饋，年節採買的電商通路滿額加碼最高11%回饋。另外，Costco卡和momo卡還提供國內高鐵與臺鐵購票最高8%回饋，讓卡友不論是規劃春節旅遊走春、返鄉交通購票，或提前準備年貨與送禮需求，都能享有實質有感的優惠。

