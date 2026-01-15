國泰世華銀2025年信用卡簽帳額8557億元 創新高

國泰世華銀行2025年信用卡全年總簽帳金額創下歷史新高。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行12月簽帳金額逾818億元，年成長13%，2025年全年總簽帳額突破8557億元，創下歷史新高。

國泰世華表示，12月歲末年終購物旺季，因應雙12電商促銷、聖誕送禮與跨年旅遊潮，帶動單月簽帳金額逾818億元，2025年全年總簽帳額更突破8557億元，創下歷史新高，雙位數成長表現亦優於同業。

國泰世華觀察，卡友主要消費場域來自百貨餐飲、網購、旅遊及日常高頻等消費，且行動支付、線上平台的持續成長力道，顯示非現金支付的消費行為逐步成為常態。

此外，CUBE信用卡刷卡優惠聚焦旅遊、百貨餐飲及數位生活等通路，透過模組化權益設計，讓卡友依自身生活型態彈性切換權益，一張卡即滿足各類消費需求，並持續經營CUBE 點數生態圈，最大化點數的應用價值，滿足卡友用卡體驗，成為推動刷卡成長的重要核心動能。

展望2026年，國泰世華將持續提升卡友用卡體驗，與不同消費場景商戶深度合作，打造互利共生的生態圈， 強化「品牌強強聯手」印象與導客效益，讓信用卡從支付工具延伸出更多服務優勢，同時也將持續打造以「小樹點」為核心的 CUBE 點數生態圈，提升卡友於「CUBE App」與「國泰優惠CUBE Rewards App」雙App平台的使用黏著度，讓小樹點除了可即時折抵信用卡消費外，更能放大價值，讓用戶依自身偏好主動參與活動，建立品牌情感連結，加深用卡黏著度。

