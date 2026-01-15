自由電子報
芝浦電子13日正式下市 國巨宣布取得100％表決權股份

2026/01/15 21:28

芝浦電子13日正式下市，國巨宣布已取得100%表決權股份。（資料照）芝浦電子13日正式下市，國巨宣布已取得100%表決權股份。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）去年10月20日順利完成對芝浦電子的公開收購，國巨今日宣布，針對芝浦電子之公開收購及私有化相關程序，均已依原定計畫順利推進並完成，芝浦電子已於1月13日正式從東京證券交易所下市，隨著股份整併正式生效，截至今（15）日為止，國巨現已持有芝浦電子100%的表決權股份。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）溫度感測器製造商，具備堅強的技術實力。國巨也表示，誠摯感謝芝浦電子的全體股東、員工及領導團隊在完成此重要交易過程中持續給予的支持與合作，雙方的信任與夥伴關係，是促成本次交易圓滿完成的重要關鍵。

展望未來，國巨期待與芝浦電子及其合作夥伴攜手合作，發掘更多創新機會，創造長遠價值，國巨深信與芝浦電子的合作將奠定日本與台灣企業之間嶄新合作典範，並持續深化兩國在經濟與技術上的互信連結。

