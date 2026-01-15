2025年外商投資台灣113.9億美元 近10年第3高

經濟部投審司今公布2025年全年整體投資概況，去年全年外資來台投資金額約113.9億美元，是近10年來第3高。示意圖。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司今公布2025年全年整體投資概況，去年全年外資來台投資金額約113.9億美元，是近10年來第3高。

去年12月份單月核准僑外投資216件，投資金額7億933萬8000美元；去年全年核准僑外投資2216件，投資金額113億9281萬9000美元，年增44.98%，創近10年來第3高，僅次於2022年及2018年。另去年全年核准僑外投資新設公司1296件，投資金額約10億4683萬4609美元。

投資司指出，重大案件包括離岸風電開發商沃旭能源大彰化西南風場、CIP渢妙風場、GOOGLE 等大型投資案，顯示我國投資環境仍受高度肯定。

中資來台方面，去年12月份單月核准中資投資2件，投資金額約24萬5000美元；去年全年核准中資來台投資19件，投資金額1億274萬美元，年減65.43%。

對外投資方面，去年12月份單月核准對外投資69件，投資金額21億3509萬美元；去年全年核准對外投資817件，投資金額384億3226萬3000美元，年減14.47%。

對中投資方面，去年12月單月我對中國投資核准13件，核准投資金額1億387萬3000美元；去年全年核准對中國投資241件， 核准投資金額14億9887萬美元，年減58.98%。

