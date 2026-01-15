預售屋亂象！沒付15萬訂金契約沒得看 消基會台中抽檢11案全違規

消基會中區分事務所今揭預售屋亂象，建商違規要求付15萬訂金才能看契約。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕房價居高不下，民眾購屋動輒千萬起跳，消基會中區分事務所今公佈抽查台中11處預售屋建案，民眾「契約審閱權」竟全遭建商架空，不是未提供契約書或限民眾現場看不能帶走，更近半要求消費者須先付10到15萬訂金才可以看契約書，全都違法，要求主管機關主動稽查。

台中市法制局表示，業者要求先付訂金才能審閱屬於違規行為，若發現業者有此情形，將移送公平交易委員會依法查處。

民眾買房大不易，消基會中區分事務所去年收到30多件預售屋消費申訴案，不少人反映建商要求須先付10-15萬訂金才給看契約書，消費者付錢後反悔不買房，訂金卻拿不回來。

消基會去年10月到12月抽查台中11處預售屋建案，結果發現均有違規情況，包括有5建案要求須支付10至15萬元不等的訂金或保留金，才願意提供契約書供攜回審閱；有4建案未主動提供契約書或是只提供網路版契約書，或僅告知民眾上內政部網站查詢；甚至有2家建商限現場閱讀，或要求出示身分證簽借據才能帶回家看，建商設限民眾的契約審閱權，全都違法。

消基會中區分事務所主委陳秋瑩指出，依消保法定型化契約應有至少五日合理審閱期，且不得附加條件，違者最高可罰30萬元，另外，依公平交易法，建商若要求先付訂金才給看契約，屬於影響交易秩序之顯失公平行為，公平會近期曾針對類似亂象對知名建商處以500萬元罰鍰。

陳秋瑩說，11件預售屋銷售案的訪查結果，將函文公平會確認是否違規，進一步裁罰，她也提醒民眾，業者要求付訂金才給預售屋契約就是違法，消費者記得維護自身權益。消基會中區分事務所副主委楊榮富則呼籲主管機關正視問題，應該主動稽查並建立檢舉機制。

