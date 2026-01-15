櫻桃甜甜價狂嗑2萬噸！台灣去年進口量激增逾5成好驚人

台灣去年進口新鮮櫻桃突破2萬公噸。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕去年因美中關稅戰，美國櫻桃轉往台灣、越南等亞洲市場，價格下滑，台灣進口量大增，消費者嘗到甜甜價。2025全年櫻桃進口數據已經出爐，根據農業部最新統計，去年整年新鮮櫻桃進口量衝破2萬噸，來到2.12萬噸，較2024年激增5成以上，進口額為1.71億美元（約台幣54億），年增快3成。

農業部最新統計指出，2025年櫻桃進口量（含新鮮櫻桃、冷凍櫻桃及櫻桃製品）2.18萬噸，進口額為1.73億美元（約台幣54.7億），分別年增53.5%及26.3%。

進口最顯著就是新鮮櫻桃，2025年進口量直接衝破2萬噸，來到2.12萬噸，較2024年大增55.9%；進口額為1.71億美元，比2024年成長26.7%。若以均價估算，去年新鮮櫻桃進口價每公斤約8美元（約台幣252.8元），比2024年的9.9美元（約台幣312.8元）下滑19%左右。

今年1月櫻桃價格再度走跌，主要是智利進口櫻桃，因而吸引消費者嘗鮮。根據《Cherry Times》分析，2025年底，全球櫻桃市場面臨近年來最嚴重的危機之一，價格大跌、需求疲軟以及供應日益過剩，以至於2026年年初櫻桃平均跌幅25%，中國市場跌幅甚至高達50%。

根據多家分析機構和專業公司報告顯示，這種供需失衡的局面在2026年初可能會進一步加劇。

