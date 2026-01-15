勞動部召開全國勞檢首長會報 宣示落實職安法 加速職場減災

勞動部今（15）日召開115年第1次全國勞動檢查機構首長聯繫會報。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部於今（15）日召開115年第1次全國勞動檢查機構首長聯繫會報，勞動部長洪申翰出席指出，過去10年來，台灣重大職災死亡人數雖自346人降至去年的251人，但近5年的減災曲線已趨於平緩，顯示單靠「勤查重罰」的傳統模式已遭遇瓶頸，期許在新的一年裡，透過新修法施行及強化職場減災行動，達到減災的目的。

洪申翰表示，我國重大職災死亡人數已從103年的346人降至114年的251人，整體職災死亡人數雖有下降，但近5年的減災曲線已趨於平緩，顯示僅靠傳統勤查重罰的方式已遭遇瓶頸，必須從制度面針對結構性問題檢討及處理，才能有所轉變。

請繼續往下閱讀...

114年底已完成12年來最大幅度的《職業安全衛生法》修法，並啟動為期 3 年的「強化職場減災行動計畫」，為了讓新修法令能真正落實及計畫順利推動，勞動部除了要全力支持勞工以外，也要作為全國第一線勞檢員最堅強的後盾。

洪申翰強調，勞動部未來針對中小企業將全面推動多元減災策略，整合地方資源，建構在地輔導網絡，推動「以大帶小」模式與設備改善補助措施，協助企業提升自主防災能力，也請各勞動檢查機構針對防災設施亟需輔導改善之中小企業，協助轉介，以善用地方政府的輔導資源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法