韓國醫美品牌Dr.SANTE進軍台灣 全球首度跨出診所體系原因曝

韓國醫美保養品牌Dr.SANTE登台，CEO全惠貞（右圖中）表示，這是品牌全球首度跨出醫美體系，選擇進駐開架藥妝通路，是通路策略的重要轉折。（業者提供、下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕韓國醫美保養品牌Dr.SANTE善對，行銷版圖涵蓋25個國家，產品長期應用於韓國超過8000家醫美診所與專業護膚沙龍體系。2026年，品牌正式進軍台灣市場，並同步啟動全球通路策略上的關鍵轉折，首度跨出醫美體系，選擇進駐開架藥妝通路，擴大專業修護保養的消費接觸面。

過去長期深耕專業醫美體系的Dr.SANTE，在銷售通路策略上向來採取高度克制的做法。即便曾受韓國大型美妝零售通路Olive Young邀請進駐，品牌仍選擇維持醫美級定位，僅於具備專業背景的皮膚科診所與高端美容沙龍體系中使用與販售，藉此鞏固其在療程修護、敏弱肌管理等專業領域的品牌形象。

Dr.SANTE今年由台灣總代理承詠生技引進正式登陸台灣市場，也做出品牌發展上的重要突破，全球首度進駐開架藥妝通路。Dr.SANTE CEO全惠貞表示，此次選擇康是美藥妝作為台灣市場的第一站，主要看好康是美是台灣具備藥妝專業形象與美容諮詢服務能力的指標通路，也期望在堅持原則的前提下，讓更多消費者接觸專業等級的修護保養品，使原本僅在醫美中心體驗的護膚產品，走進日常生活。

在產品策略上，Dr.SANTE以專業醫美保養為核心，從敏弱肌需求出發，明星商品「甘菊藍舒緩修護系列」主打高比例洋甘菊花水與珍貴甘菊藍精華，結合多重保濕與修護科技，強調，透過甘菊藍舒緩修護機能化妝水（200ml／1,090 元）、甘菊藍舒緩修護安瓶精華（50ml／1,890 元）以及甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜（50g／1,190 元）簡單三步驟，在家即可完成醫美級修護保養流程。

其中，被消費者暱稱為「穩膚神水」的甘菊藍舒緩修護機能化妝水，在韓國專業美容評價平台Hwahae的消費者使用調查中，獲得100%使用水潤滿意度回饋，成為不少韓國消費者在換季或膚況不穩定時的修護首選。

